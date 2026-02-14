Napoli si cercano 20 addetti alla riscossione delle imposte | anche senza esperienza

A Napoli, un'azienda cerca 20 persone per lavorare agli sportelli delle imposte, anche senza esperienza precedente. La richiesta arriva dopo un aumento delle pratiche di pagamento, che ha portato a un bisogno urgente di personale. La selezione è aperta a chi vuole iniziare da zero, senza aver già lavorato in questo settore.

Nuova opportunità di lavoro a Napoli: è attiva una selezione finalizzata all’inserimento di 20 addetti agli sportelli per la riscossione delle imposte. Le figure opereranno a diretto contatto con il pubblico e si occuperanno della gestione delle attività legate ai tributi. Si tratta di un’occasione interessante per chi desidera entrare nel mondo del lavoro senza esperienza specifica, dal momento che non è richiesta una formazione professionale pregressa. Per candidarsi è sufficiente aver conseguito il diploma di scuola superiore, rendendo la selezione accessibile a un’ampia platea di aspiranti lavoratori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Inizia a Napoli la Rilevazione Nazionale delle Persone Senza Dimora, prevista per il 26, 28 e 29 gennaio 2026.

