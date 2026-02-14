Napoli-Roma si deciderà nelle ripartenze degli esterni a Ghilardi e Wesley il compito di contenere Vergara

Napoli e Roma si sfidano domani sera al Maradona, una partita decisiva per la corsa alla qualificazione in Champions League. Ghilardi e Wesley avranno il compito di fermare Vergara, che ha dimostrato di essere determinante nelle ripartenze della squadra avversaria. La sfida si preannuncia intensa, con entrambe le squadre che cercano punti fondamentali per la classifica.

Domani sera Napoli-Roma, uno degli scontri diretti per un posto alla prossima Champions League. Il Messaggero scrive: Quella al Maradona somiglia molto ad una tappa cruciale. E non perché bisogna per forza vincere gli scontri diretti. Ma non perdere terreno su una concorrente, sapendo che l’altra (Juve) incrocia la capolista Inter. All’andata, Conte, sorprendendo tutti, fece quello che ci si aspettava da Gasperini: il Napoli pressò alto la Roma, sfruttando il lavoro incredibile di Holjund e degli esterni Lang e Neres, punendo i giallorossi con una ripartenza rapida e poi sfruttando il palleggio, la fisicità e un miss-match a destra con il brasiliano capace di fare il bello e il cattivo tempo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Roma si deciderà nelle ripartenze degli esterni, a Ghilardi e Wesley il compito di contenere Vergara Vergara, il Napoli ha rifiutate offerte da 20 milioni nelle ultime ore di calciomercato Il Napoli ha deciso di non cedere Vergara, anche se nelle ultime ore di calciomercato erano arrivate offerte da 20 milioni di euro. Pagelle Roma-Napoli 0-1, bene Wesley: Soulé inesistente Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Napoli-Roma e quella statistica che può decidere il match; Il Napoli con il fiato sospeso: fiducia per McTominay, si decide oggi; Il Messaggero: #Soulé è alle prese con una pubalgia ma non vuole tirarsi indietro in una gara così delicata. Oggi si decide per #Hermoso, sennò gioca #Ghilardi; Coppa Italia: Napoli-Como si decide dal dischetto: la sequenza dei rigori Video. Napoli-Roma pronostico e quote: la chicca dell'espertoScopri il pronostico su Napoli-Roma con un focus sulla chicca dell'esperto sul risultato esatto con quote consigliate. calciomercato.com Napoli-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partitaGasperini ritrova Dybala per la trasferta contro la squadra di Conte. Insieme alla Joya Malen centravanti e Soulé favorito su Pellegrini. In difesa c'è Ghilardi ... today.it Antonio Conte sarebbe orientato a quattro cambi di formazione per la gara che il Napoli disputerà contro la Roma domani sera al Maradona. facebook Napoli-Roma - Diawara e lo scambio con Manolas, il k.o. a tavolino e la fine dopo il Bodø/Glimt #ASRoma #NapoliRoma #Diawara #Manolas #vocegiallorossa x.com