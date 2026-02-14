Napoli-Roma pioggia di assenze | un altro big out oltre a McTominay
Napoli-Roma si avvicina con molte assenze in campo. La Roma dovrà fare a meno di Paulo Dybala, che non sarà disponibile a causa di un infortunio muscolare. La rosa giallorossa si riduce ulteriormente, aggiungendo preoccupazioni all’allenatore. La partita si preannuncia più difficile del previsto per entrambe le squadre.
Napoli-Roma sarà un big match caratterizzato dalle tantissime assenze. L’ultima tegola riguarda la formazione giallorossa che, secondo Sky Sport, dovrà fare a meno di Paulo Dybala. Sono altissime anche le possibilità di forfait per Soulé, disegnando così per davvero un incrocio fra due squadre incerottate. Napoli-Roma senza i suoi big: anche Dybala out. Secondo Sky Sport, Paulo Dybala non partirà per Napoli con la squadra e sarà out dall’elenco dei convocati. Alte anche le possibilità di assenza per Matias Soulé, che convive con la pubalgia da alcune settimane. A queste due notizie si sommano le assenze già certe di El Shaarawy, Dovbyk, Ferguson, Koné e Hermoso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Roma, che tegola! Dybala salta il big match col Napoli: un altro big a rischio forfait
Paulo Dybala non sarà in campo contro il Napoli a causa di un infortunio muscolare, che lo tiene fuori dall’allenamento di questa settimana.
Calcio Napoli, McTominay vede la Roma: le ultime verso il big match
Scott McTominay non ha giocato in Coppa Italia perché Antonio Conte vuole schierarlo al massimo nelle prossime partite.
Argomenti discussi: Arriva il ciclone di San Valentino: allerta arancione in Calabria, gialla in 4 regioni - Aggiornamento del 13 Febbraio delle ore 20:47; Continua a piovere a Roma: esonda un torrente. La grandine imbianca le strade: Sembra neve; Napoli-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Napoli infinito.
VIDEO NM - Napoli-Roma, il punto con Delia Paciello tra i tifosi all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno alla vigilia del match al MaradonaCASTEL VOLTURNO (CE) - Delia Paciello, giornalista, ha fatto il punto all'esterno del Centro Sportivo di Castel Volturno alla vigilia della sfida di campionato contro la Roma: E' San Valentino, ma è ... napolimagazine.com
Serie A: Napoli-Roma in campo domenica alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioniConte vuole la vittoria per conservare il posto Champions e attaccare la seconda piazza. Azzurri con McTominay e Politano, Maradona pieno (ANSA) ... ansa.it
Napoli-Roma senza parole: Conte sceglie ancora il silenzio Alla vigilia di Napoli-Roma, Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa. Una scelta che ormai non sorprende più: è diventata una consuetudine in questa stagione, soprattutto nei big match. Me facebook
Il nuovo appuntamento con "Preview" in vista di Napoli-Roma Con la classifica che ci divide di tre punti, la Roma va al Maradona nella giornata in cui si gioca anche Inter-Juventus asroma.com/it/notizie/748… #ASRomaPodcast x.com