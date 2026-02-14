Napoli-Roma pioggia di assenze | un altro big out oltre a McTominay

Napoli-Roma si avvicina con molte assenze in campo. La Roma dovrà fare a meno di Paulo Dybala, che non sarà disponibile a causa di un infortunio muscolare. La rosa giallorossa si riduce ulteriormente, aggiungendo preoccupazioni all’allenatore. La partita si preannuncia più difficile del previsto per entrambe le squadre.

Napoli-Roma sarà un big match caratterizzato dalle tantissime assenze. L’ultima tegola riguarda la formazione giallorossa che, secondo Sky Sport, dovrà fare a meno di Paulo Dybala. Sono altissime anche le possibilità di forfait per Soulé, disegnando così per davvero un incrocio fra due squadre incerottate. Napoli-Roma senza i suoi big: anche Dybala out. Secondo Sky Sport, Paulo Dybala non partirà per Napoli con la squadra e sarà out dall’elenco dei convocati. Alte anche le possibilità di assenza per Matias Soulé, che convive con la pubalgia da alcune settimane. A queste due notizie si sommano le assenze già certe di El Shaarawy, Dovbyk, Ferguson, Koné e Hermoso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Paulo Dybala non sarà in campo contro il Napoli a causa di un infortunio muscolare, che lo tiene fuori dall’allenamento di questa settimana.

Scott McTominay non ha giocato in Coppa Italia perché Antonio Conte vuole schierarlo al massimo nelle prossime partite.

