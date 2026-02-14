Gian Piero Gasperini affronta Napoli-Roma senza Dybala, fermato da problemi al ginocchio. La mancanza dell’attaccante argentino pesa sulla squadra giallorossa, che si prepara comunque a una sfida importante. La partita si gioca in un momento decisivo del campionato, e l’assenza di Dybala potrebbe influenzare le strategie di Gasperini. La Roma si presenta con alcune novità in attacco, cercando di compensare l’assenza del suo giocatore chiave.

Tempo di lettura: 2 minuti Napoli e Roma si preparano a uno degli scontri chiave del campionato, ma a fare notizia non è solo la posta in palio: dalla parte giallorossa, Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Paulo Dybala, fermato da fastidi al ginocchio. L’assenza dell’argentino si aggiunge a una lunga lista di emergenze che da settimane condizionano la formazione della Roma. Alla vigilia del match al Maradona, il tecnico giallorosso prova a stemperare la pressione. “È una gara importante, ma non decisiva per il quarto posto”, spiega Gasperini, sottolineando come la Roma continui a crescere nonostante le difficoltà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Napoli-Roma, Gasperini senza Dybala: "Gara importante ma non decisiva"

Gian Piero Gasperini ha annunciato che la sua squadra sfiderà il Napoli domani al “Maradona”, prevedendo una partita aperta e intensa fino all’ultimo minuto.

