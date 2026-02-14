Napoli niente incrocio con il grande ex? L’infortunio rovina tutti i piani
Jack Raspadori ha dovuto lasciare il campo durante Lazio-Atalanta a causa di un infortunio, impedendo così il possibile incontro con l’ex grande del Napoli. La sua assenza rischia di cambiare i piani di formazione della squadra di Spalletti, che sta preparando la sfida contro la Roma. Un dettaglio che potrebbe rendere meno emozionante uno scontro annunciato.
Il Napoli prepara la partita contro la Roma, che purtroppo sarà caratterizzata dai tanti infortuni. Ma c’è un altro stop, non riguardante la rosa azzurra, che potrebbe però impedire un incrocio molto emozionante: si tratta di quello di Jack Raspadori, che ha abbandonato il campo a pochi minuti dalla fine di Lazio-Atalanta. L’attaccante è a forte rischio per la sfida da ex contro il Napoli. Raspadori si ferma: Atalanta-Napoli a forte rischio. Rischia di saltare l’incrocio da ex di Jack Raspadori. L’attaccante, ceduto dal Napoli quest’estate in direzione Atletico Madrid, a gennaio è tornato in Serie A per vestire la maglia dell’ Atalanta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Fermati a Natale con l'auto rubata: il blitz della Locale rovina i piani ai ladri
Durante le festività natalizie, un cittadino di Botticino ha ricevuto una notizia sorprendente: il blitz della Polizia Locale ha smascherato e sequestrato un’auto rubata.
Napoli vince ma trema: l’infortunio di Neres rovina la festa
Il Napoli prosegue la sua serie di successi in campionato, confermando le proprie qualità.
Napoli, nella notte incendio ed esplosione: palazzi evacuati a Gianturco
Napoli, niente conferenza stampa pre-match per ConteNiente conferenza stampa pre partita per Antonio Conte. Il tecnico azzurro tornerà davanti ai microfoni solo al termine del match di sabato sera con l'Atalanta. Dopo qualche giorno trascorso lontano ... rainews.it
Niente da fare per Dybala: salta il big match con il Napoli x.com
