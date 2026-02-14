Napoli grande offerta e addio McTominay | Difficile trattenerlo

Il Napoli ha deciso di mettere in vendita Scott McTominay, dopo aver ricevuto un’offerta importante, perché il giocatore potrebbe partire già alla fine di questa stagione. Lo scozzese, che ha contribuito in modo decisivo alla conquista del quarto scudetto, ha un contratto fino al 2028, ma il club sembra disposto a lasciarlo andare se riceverà una proposta convincente. Nei due anni passati, McTominay ha dimostrato di essere un punto fermo del centrocampo partenopeo, attirando l’attenzione di diversi club europei. Ora, con l’estate alle porte, il suo futuro rimane incerto.

Lo scozzese è stato il simbolo del quarto Scudetto. Il suo contratto con il club azzurro scade nel 2028 Quanto ancora il Napoli riuscirà a trattenere McTominay? L'estate prossima potrebbe essere quell'addio, dopo un biennio eccellente da parte dello scozzese, il simbolo del quarto Scudetto azzurro. (AnsaFoto) – Calciomercato.it A 'TalkSport' Leonardo Giammarioli, responsabile dello sviluppo commerciale globale del Napoli, ha ammesso che sarà difficile per il club tenersi stretto il classe '96: " Sono preoccupato. Guardate lo Stoccarda, volevano tenere Woltemade, ma quando arriva un'offerta di tale calibro non c'è molto che si possa fare.