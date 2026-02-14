Napoli | 20 Lavori per Giovani nella Riscossione Imposte Priorità a Chi Cerca Prima Esperienza
A Napoli, 20 giovani troveranno lavoro nella riscossione delle imposte, perché la città vuole offrire loro la prima occasione di impiego. La selezione si concentra su giovani senza esperienza, con un occhio di riguardo alle persone che cercano il loro primo impiego nel settore pubblico. Molti di questi candidati sono già in fila per sostenere i test di selezione, sperando di ottenere un'opportunità concreta.
Napoli Assume: 20 Posti per Giovani Addetti alla Riscossione Imposte, Priorità a Chi Cerca la Prima Esperienza. Napoli apre le porte a venti nuove opportunità di lavoro nel settore della riscossione imposte, rivolte anche a candidati senza esperienza. L’iniziativa, promossa dalla Regione Campania e pubblicata attraverso il suo portale dedicato all’impiego, mira a rafforzare i servizi pubblici e a offrire una concreta possibilità di inserimento lavorativo ai giovani diplomati del territorio. Un’Apertura nel Mercato del Lavoro Napoletano. La ricerca di venti addetti alla riscossione delle imposte rappresenta una boccata d’aria fresca per il mercato del lavoro napoletano, spesso caratterizzato da difficoltà di accesso per i giovani.🔗 Leggi su Ameve.eu
Napoli, si cercano 20 addetti alla riscossione delle imposte: anche senza esperienza
A Napoli, un'azienda cerca 20 persone per lavorare agli sportelli delle imposte, anche senza esperienza precedente.
Monza, giovani ma già con tanta ‘esperienza’ in reati: in 3 accompagnati al Cpr prima dell’estradizione
Argomenti discussi: Dispositivi traffico per cantieri e manifestazioni; Napoli, lavori allo stadio Maradona: Cantiere senza sospendere le partite; Vomero, via Aniello Falcone: finalmente partono i lavori di ripristino; Quanti anni dureranno i lavori in via Toledo? Sarà un cantiere molto lungo.
Napoli, approvato nuovo dispositivo di traffico per cantieri e manifestazioni: tutti i cambiamentiApprovati nuovi dispositivi di circolazione, che riguarderanno molte zone di Napoli, dalla conferenza permanente dei servizi per i cantieri stradali e ... msn.com
Napoli, Sos villa Comunale: «Basta ritardi: ora i lavori»Annaspa, la Villa Comunale. Transenne ovunque, homeless, viali in cui, con la pioggia, si creano laghetti. Poi pietre divelte, per creare un’entrata illegale anche quando ... ilmattino.it
L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibili le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies. Rientrano nella nuova definizione: le imposte dichiarate ma non versate, l’omesso versamento dei contributi facebook