Napoli 13enne porta a scuola una penna-taglierino

Un ragazzo di 13 anni è stato trovato con una penna-taglierino in classe a Secondigliano, Napoli, il giorno dopo aver portato l’oggetto nel suo zaino. La scuola ha segnalato l’accaduto alle autorità, preoccupata per la presenza di un'arma tra gli studenti. Il giovane si trovava in aula quando gli insegnanti hanno notato qualcosa di sospetto in uno dei suoi effetti personali. È stato subito fermato e la penna è stata sequestrata.

NAPOLI, 14 Febbraio 2026 – Un 13enne è stato sorpreso con una penna taglierino in classe in una scuola di Secondigliano, alla periferia di Napoli. L'episodio si è verificato nell'istituto Savio Alfieri durante l'orario di lezione. Il ragazzo stava mostrando l'oggetto a un compagno quando l'insegnante di matematica e la docente di sostegno hanno notato la scena e sono intervenute. Quella che sembrava una normale penna era in realtà un'arma artigianale composta da un tubicino in plastica con una lama di ricambio per taglierino n. 11 inserita all'estremità e coperta da un tappo. La dirigente scolastica ha immediatamente allertato i Carabinieri, intervenuti per il sequestro dell'oggetto.