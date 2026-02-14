napoli 13enne porta a scuola una penna taglierino

Un ragazzino di 13 anni ha portato a scuola una penna con lama nascosta, scatenando l’allarme tra insegnanti e studenti. La scuola di Secondigliano, alla periferia di Napoli, ha scoperto l’oggetto durante un controllo di routine. Il giovane aveva deciso di portarla con sé, probabilmente senza rendersi conto del rischio che comportava. La polizia è stata chiamata sul posto per gestire la situazione.

NAPOLI, 14 Febbraio 2026 – Un 13enne è stato sorpreso con una penna taglierino in classe in una scuola di Secondigliano, alla periferia di Napoli. L’episodio si è verificato nell’istituto Savio Alfieri durante l’orario di lezione. Il ragazzo stava mostrando l’oggetto a un compagno quando l’insegnante di matematica e la docente di sostegno hanno notato la scena e sono intervenute. Quella che sembrava una normale penna era in realtà un’arma artigianale composta da un tubicino in plastica con una lama di ricambio per taglierino n. 11 inserita all’estremità e coperta da un tappo. La dirigente scolastica ha immediatamente allertato i Carabinieri, intervenuti per il sequestro dell’oggetto. 🔗 Leggi su Primacampania.it

