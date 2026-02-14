Nacional Madeira-Porto domenica 15 febbraio 2026 ore 16 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria netta per la capolista?

Nacional Madeira e Porto si affronteranno domenica 15 febbraio 2026 alle 16:30 in una partita che potrebbe cambiare gli equilibri in classifica. Il Porto, che punta a consolidare la sua leadership, cerca di allontanare gli avversari, ma lo Sporting Lisbona ha raggiunto i Dragoni proprio nei minuti finali dell’ultimo match, lasciando il team di casa con un senso di frustrazione. La sfida promette emozioni e potrebbe riservare sorprese.

Lo scontro diretto non ha dato verdetti definitivi ma ha lasciato un immenso amaro in bocca a tutto il Do Dragao: lo Sporting Lisbona ha raggiunto il Porto proprio nel finale, i Dragoni non sono riusciti a distanziare ulteriormente i rivali, che rimangono a 4 punti di distanza.