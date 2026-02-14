Nacional Madeira-Porto domenica 15 febbraio 2026 ore 16 | 30 | formazioni quote pronostici Vittoria netta per la capolista?

Lo scontro tra Nacional Madeira e Porto di domenica 15 febbraio 2026 alle 16:30 ha lasciato tutti senza parole. Il Porto ha subito il pareggio dello Sporting Lisbona nel finale, impedendo ai padroni di casa di allungare in classifica. La squadra di casa ha sprecato l’opportunità di rafforzare il proprio vantaggio, mentre i rivali si sono avvicinati a soli quattro punti. La partita ha mostrato quanto sia combattuta questa stagione.

Lo scontro diretto non ha dato verdetti definitivi ma ha lasciato un immenso amaro in bocca a tutto il Do Dragao: lo Sporting Lisbona ha raggiunto il Porto proprio nel finale, i Dragoni non sono riusciti a distanziare ulteriormente i rivali, che rimangono a 4 punti di distanza.