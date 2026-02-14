Nacional Madeira-Porto domenica 15 febbraio 2026 ore 16 | 30 | formazioni quote pronostici I Dragoni vogliono tornare al successo

Il match tra Nacional Madeira e Porto, in programma domenica 15 febbraio 2026 alle 16:30, si tiene dopo un pareggio che ha lasciato molti dubbi ai tifosi del Porto. La partita si è conclusa con un pareggio all’ultimo minuto, impedendo ai Dragoni di allontanarsi ulteriormente dallo Sporting Lisbona. Lo Sporting, infatti, ha raggiunto il Porto nel finale, mantenendo a quattro punti la distanza tra le due squadre. I giocatori del Porto si preparano a questa sfida con la consapevolezza di dover tornare alla vittoria.

Lo scontro diretto non ha dato verdetti definitivi ma ha lasciato un immenso amaro in bocca a tutto il Do Dragao: lo Sporting Lisbona ha raggiunto il Porto proprio nel finale, i Dragoni non sono riusciti a distanziare ulteriormente i rivali, che rimangono a 4 punti di distanza. Nacional-Porto, rivoluzione Var: l'arbitro spiega la sua decisione in diretta allo stadioUna novità assoluta in casa var arriva dal campionato portoghese. Infatti, durante la partita tra Nacional, squadra di Madeira, e Porto, ex squadra del tecnico del Milan Sergio Conceicao, l'arbitro ha ... Il Porto cede ancora Gabriel Veron: il brasiliano si trasferisce in prestito al NacionalIl Porto ha ufficializzato l'accordo con il Nacional per il trasferimento temporaneo di Gabriel Veron, che si unirà ai portoghesi di Madeira con la formula del prestito fino al termine della stagione ... In Portogallo Nacional Madeira e Casa Pia pareggiano 0-0 Quest'anno in Portogallo la lotta per la salvezza coinvolge molte squadre Il pari lascia entrambe in linea di galleggiamento