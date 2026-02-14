MVP Frascio la ciliegina sulla torta delle giovanili

Il match tra MVP Frascio e i loro avversari si è concluso con una vittoria netta, dimostrando la forza della squadra monzese. La vittoria arriva dopo una prestazione solida, che ha permesso ai giovani di mostrare il loro talento e di rafforzare la posizione in classifica. Un risultato che dà slancio al percorso verso i playoff e fa crescere la fiducia nel gruppo.

Una vittoria convincente ha messo in luce la capacità della vero volley monza di controllare l'incontro e di avvicinarsi al traguardo playoff. L'incontro, disputato all'Opiquad Arena, si è risolto con un perentorio 3-0 contro la Sonepar Padova, segnando un passo decisivo verso la parte alta della classifica. La sfida si è chiusa con un punteggio netto di 3-0 (set 25-16, 25-22, 25-16). Monza ha imposto fin da subito il proprio ritmo, sfruttando al meglio le situazioni di gioco e lasciando poco spazio agli avversari. La squadra brianzola ha controllato l'andamento della partita dall'inizio alla fine, mantenendo margini di vantaggio costanti e costringendo Padova a inseguire senza mai riagganciare il punteggio.