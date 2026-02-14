Museo delle Anfore ok i lavori di restauro

I lavori di restauro del Museo delle Anfore, situato in piazza del Pescatore, sono stati completati con successo. La decisione di intervenire sull’edificio è arrivata dopo anni di segnalazioni di danni strutturali evidenti, che avevano causato preoccupazioni tra i residenti e i visitatori. Ora, l’edificio è pronto ad accogliere nuovamente i visitatori, con un aspetto più sicuro e rinnovato.

Si sono conclusi i lavori di restauro dell’edificio di piazza del Pescatore che ospita il Museo delle Anfore. L’intervento, dal valore complessivo di circa 90.000 euro, ha riguardato parti esterne e interne della struttura, con opere di ripristino e messa in sicurezza. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Rima di Ascoli Piceno, sotto la direzione del Servizio Manutenzione guidato da Romeo Capriotti. Le opere hanno interessato le pareti esterne ed interne e una parte della copertura, con interventi mirati al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla riqualificazione dell’immobile. All’esterno si è intervenuti sui cornicioni a coronamento dei vari piani, con il ripristino delle porzioni mancanti e la sistemazione delle parti deteriorate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Museo delle Anfore, ok i lavori di restauro Nuovo Museo del Territorio, partita la prima fase dei lavori di restauro e riallestimento È iniziata la prima fase dei lavori di restauro e riallestimento del Museo del Territorio di Foggia. Partiti i lavori di restauro delle mura Sono iniziati i lavori di restauro delle mura storiche di Pergola. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Museo delle Anfore, ok i lavori di restauro. Reperti etruschi al museo di Monaco: tornano in Italia 6 fra anfore e crateri venduti dal mercante d'arte Becchina, amico di Messina DenaroSull’asse Castelvetrano-Roma-Monaco la Procura gioca una complessa partita per riportare in Italia alcuni oggetti etruschi di inestimabile valore, che dalla collezione del mercante d’arte Giovanni ... roma.corriere.it Restaurato l’edificio che ospita il Museo delle Anfore bum.comunesbt.it/2026/02/13/res… Iscriviti al canale Telegram per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale: t.me/comunesbt x.com 11 Febbraio 2026 Presso la sala delle Anfore del Museo Archeologico Opitergino Eno Bellis Luca Amadessi ha presentato il volume ''Tu non Voltarti''; un romanzo tratto da una storia vera scritto con Lorenzo Riviezzo. Un evento coordinato dal Premio di Poesi facebook