museo delle anfore ok i lavori di restauro

I lavori di restauro del Museo delle Anfore, situato in piazza del Pescatore, sono stati completati con successo. La decisione di intervenire sull’edificio è arrivata dopo anni di segnalazioni di danni strutturali evidenti, che avevano causato preoccupazioni tra i residenti e i visitatori. Ora, l’edificio è pronto ad accogliere nuovamente i visitatori, con un aspetto più sicuro e rinnovato.

Si sono conclusi i lavori di restauro dell’edificio di piazza del Pescatore che ospita il Museo delle Anfore. L’intervento, dal valore complessivo di circa 90.000 euro, ha riguardato parti esterne e interne della struttura, con opere di ripristino e messa in sicurezza. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Rima di Ascoli Piceno, sotto la direzione del Servizio Manutenzione guidato da Romeo Capriotti. Le opere hanno interessato le pareti esterne ed interne e una parte della copertura, con interventi mirati al ripristino delle condizioni di sicurezza e alla riqualificazione dell’immobile. All’esterno si è intervenuti sui cornicioni a coronamento dei vari piani, con il ripristino delle porzioni mancanti e la sistemazione delle parti deteriorate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

