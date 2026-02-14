Le cucine dell’ospedale San Matteo sono state chiuse a causa di muffa e presenza di scarafaggi, una decisione presa dopo un’ispezione dei Nas. La richiesta di una commissione di garanzia arriva dai rappresentanti dei lavoratori, che vogliono capire chi ha deciso di sospendere il servizio e quali rischi ci sono stati per i pazienti. Nei locali, i tecnici hanno trovato infiltrazioni di umidità e infestazioni che mettono in discussione le condizioni di igiene. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i dipendenti, che temono ritardi nelle prestazioni e problemi di sicurezza alimentare.

Pavia – Non solo le organizzazioni sindacali vogliono avere chiarimenti sulla chiusura delle cucine del San Matteo, dopo l’ispezione dei Nas. Roberto Rizzardi, consigliere comunale della lista civica Cittadini per Pavia e medico del policlinico, che ha chiesto la convocazione di un’apposita commissione di garanzia inviando una comunicazione al presidente del consiglio Fabio Castagna, alla segreteria e alla presidente della commissione di garanzia Barbara Longo. Roberto Rizzardi: “Quanto è accaduto è molto grave”. "Da quando si è diffusa la notizia del’intervento dei Nas – ha detto Rizzardi – sono stato tempestato di telefonate da parte di colleghi e dipendenti che volevano informazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Muffa e scarafaggi, cucine chiuse al San Matteo: chiesta la commissione di garanzia

Pavia, 13 febbraio 2026 – La cucina dell’ospedale San Matteo di Pavia, chiusa mercoledì a causa della presenza di scarafaggi e problemi igienici, è stata già smantellata e sono stati avviati i lavori di bonifica.

Il prossimo 9 gennaio a San Giuseppe Jato si terrà una cerimonia in ricordo di Giuseppe Di Matteo, vittima di mafia nel 1996.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: San Matteo, la Cgil: Dopo gli scarafaggi, ci si arrangia con la cucina da campo.

Pavia, scarafaggi al San Matteo: avviata la bonifica della cucina, i pasti garantiti da una mensa esternaPessima figura: il sindacato chiede un incontro con la dirigenza. Si vuole capire come sia potuto accadere e come era monitorata la condizione igienica della struttura ... msn.com

Scarafaggi, muffa, alimenti scaduti e frigoriferi rotti: due bar chiusi dalla AslLa Spezia, 31 ottobre 2024 – Scarafaggi e muffa in cucina: due bar sono stati chiusi dalla Asl. La struttura complessa Igiene della produzione commercializzazione, conservazione e trasporto degli ... lanazione.it

Welfare: in piazza San Matteo apre “Quasi Casa”, contro solitudini e fragilità È stato inaugurato questa mattina in piazza San Matteo “Quasi Casa”, un nuovo spazio gratuito nel cuore del centro storico che punta a favorire relazioni sociali e inclusione. Il pro facebook