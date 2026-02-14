Mostra una pericolosa penna taglierino al compagno di classe | la preside chiama i carabinieri

La preside ha chiamato i carabinieri dopo aver visto uno studente mostrare una penna taglierino a un compagno in classe. La scena si è svolta durante l’ora di lezione, quando l’istituto ha attivato le misure di sicurezza, ma l’attenzione di un insegnante ha permesso di intervenire tempestivamente.

É stata la preside a chiamare i carabinieri. Perché ci sono le campagne di sensibilizzazione, i metal detector ma anche gli occhi esperti di chi vive quotidianamente i banchi di scuola. E non importa se parliamo di una scuola secondaria di primo grado con alunni che vanno dai 10 ai 14 anni: l'attenzione deve essere sempre alta. Siamo a Secondigliano e i carabinieri della locale stazione, su segnalazione della dirigente scolastica, intervengono nell'istituto Savio Alfieri per il ritrovamento di una arma, sì artigianale ma comunque pericolosissima. C'è lezione quando la professoressa di matematica e quella di sostegno notano il bambino.