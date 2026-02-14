Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich, è morto a causa di un malore improvviso. La sua scomparsa arriva poco dopo aver condiviso, in un'intervista a

È morto all'età di 86 anni Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich e l'ultimo ad aver sentito la donna al telefono la mattina del 14 dicembre 2021, prima che sparisse a Trieste per poi essere rinvenuta senza vita nel gennaio 2022. Ex maratoneta classe 1939, l'uomo ha sempre sostenuto di essere legato sentimentalmente a Liliana da tempo e sul caso, ancora irrisolto, Sterpin ha più volte puntato il dito contro il marito della vittima, Sebastiano Visentin."Lei non vedeva l'ora di raccontare la nostra storia a parenti e amici più stretti. E siccome non poteva più farlo, l'ho fatto io per lei. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Morto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich: la sua intervista a "Verissimo"

Claudio Sterpin è morto dopo aver incontrato Liliana Resinovich poco prima della sua scomparsa, un fatto che ha suscitato molte domande nella comunità triestina.

Claudio Sterpin è morto ieri, pochi mesi dopo essere stato trovato senza vita nel suo appartamento di Trieste.

