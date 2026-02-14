Claudio Sterpin, conosciuto come amico di Liliana Resinovich, è morto a 86 anni a causa di problemi di salute. La notizia arriva mentre le autorità continuano a cercare risposte sulla morte di Resinovich, in un caso ancora avvolto da dubbi. Sterpin, che aveva espresso scetticismo sulla versione del suicidio, era una figura chiave nelle indagini e la sua scomparsa lascia un vuoto tra chi indaga.

È morto Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich e da sempre contrario all’ipotesi del suicidio della donna, ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. La sua prematura scomparsa non dovrebbe intaccare le indagini: la sua testimonianza, infatti, era già stata raccolta e cristallizzata dagli inquirenti. Morto Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich La scomparsa e come cambiano le indagini Il caso Resinovich Chi era Sterpin Morto Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich È morto a 86 anni Claudio Sterpin, amico e amante di Liliana Resinovich. Era stato l’ultimo a sentirla al telefono prima che di lei si perdessero le tracce fino al ritrovamento del suo cadavere. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich che non credeva al suicidio: cosa succede ora alle indagini

Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich e l'ultimo a sentirla viva, è morto all'età di 86 anni.

Claudio Sterpin è morto, e questa perdita cambia il corso delle indagini sul caso Resinovich.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Addio a Claudio Sterpin, uno dei protagonisti del caso Resinovich; E' morto Claudio Sterpin, l’amico di Liliana Resinovich che non ha mai smesso di chiedere verità; Maltempo in Campania, allerta meteo gialla fino alle 14 di domenica 8 febbraio; La Guerri Napoli saluta Ed Croswell: il pivot verso Treviso.

Chi era Claudio Sterpin: l’amico di Liliana Resinovich è morto a 86 anniIl suo avvocato Giuseppe Squitieri: Si è sempre battuto per la verità. E questa verità dovrà uscire lo stesso, su questo non deroghiamo. Il suo racconto? Assolutamente lineare. Il 9 marzo è previsto ... quotidiano.net

Addio a Claudio Sterpin, è morto l'amico di Liliana Resinovich: non ha mai smesso di cercare la verità sulla morte dell'amicaClaudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich, è morto a 86 anni: non aveva mai smesso di cercare la verità sulla morte dell'amica ... notizie.it

ULTIM'ORA - È morto Claudio Sterpin facebook

E' morto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich, aveva 86 anni x.com