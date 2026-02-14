Morte sospetta al cpr di Bari la moglie | Non era malato Accertamenti in corso

Un uomo è morto improvvisamente nel CPR di Bari, e la moglie afferma che non aveva problemi di salute. La polizia ha avviato le verifiche per capire cosa sia successo e se ci siano responsabilità. La donna racconta che il marito si sentiva bene fino a poche ore prima, lasciando aperti molti dubbi sulle cause del decesso. Intanto, i medici stanno controllando i registri clinici e monitorano la situazione all’interno del centro.

Morte sospetta in un CPR di Bari: indagini e il dolore della moglie, "Non era malato". Una morte improvvisa in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Bari ha sollevato un'ondata di interrogativi sulle condizioni sanitarie dei trattenuti e sulle procedure interne ai centri. La moglie dell'uomo deceduto ha espresso profondo sconcerto, affermando che il marito non soffriva di patologie pregresse. L'evento, verificatosi il 14 febbraio 2026, è avvenuto in un contesto di acceso dibattito sulle politiche migratorie e sulla sicurezza dei CPR, strutture spesso al centro di polemiche. Il racconto della moglie e l'avvio delle indagini.