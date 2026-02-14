Il medico che ha assistito all’autopsia di Jeffrey Epstein, morto in carcere il 10 agosto 2019, sostiene che potrebbe trattarsi di un omicidio piuttosto che di un suicidio. Secondo lui, ci sarebbero elementi che fanno pensare a una manomissione che ha portato alla sua morte, alimentando così i dubbi sulla versione ufficiale. La sua opinione riapre il caso e invita a ripercorrere le circostanze di quella tragica fine.

La causa della morte di Jeffrey Epstein dovrebbe essere nuovamente sottoposta a indagine. Ad affermarlo è un medico che era presente all'autopsia del finanziere pedofilo morto in carcere il 10 agosto del 2019. Il dottor Michael Baden non è convinto della conclusione dell'Ufficio di medicina legale di New York secondo cui Epstein si sarebbe tolto la vita mentre era in attesa di processo per accuse di traffico sessuale nel 2019, e tre settimane dopo aver dichiarato all'Fbi di essere pronto a collaborare e a fare i nomi delle persone legate alla sua rete di prostituzione minorile. "La mia opinione è che la sua morte sia stata molto probabilmente causata da una pressione da strangolamento piuttosto che da impiccagione", ha dichiarato al Telegraph il patologo, ingaggiato dalla famiglia Epstein per portare avanti l'ipotesi dell'omicidio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Morte Epstein, si riapre il giallo: “Più probabile omicidio che suicidio”. L'accusa

La morte di David Rossi, ex capo comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, avvenuta nel 2013, continua a suscitare interrogativi.

Nel giorno in cui l’Intelligenza artificiale viene eletta Persona dell’Anno 2025, ChatGPT si trova al centro di una controversia legale senza precedenti: è accusata di aver contribuito a un omicidio-suicidio negli Stati Uniti, segnando una svolta nel rapporto tra tecnologia e giustizia.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Cell where Jeffrey Epstein died never underwent proper inspection, experts say

Argomenti discussi: Caso Epstein, oltre la superficie dello scandalo; Morte di Jeffrey Epstein, spuntano nuove immagini dal carcere: ombre e dubbi sul suicidio; Chi era veramente Jeffrey Epstein e come siamo arrivati ai Files? La storia, i documenti, il caos social e le teorie del complotto; Jeffrey Epstein, il mistero si riapre: un uomo in arancione davanti alla cella prima della morte · LaC News24.

Morte di Jeffrey Epstein, spuntano nuove immagini dal carcere: ombre e dubbi sul suicidioC’è una figura arancione, sfocata ma inquietante, che sale una scala nel cuore di un carcere federale di New York. È il 9 agosto 2019, sono le 22:39, poche ore più tardi viene ritrovato il corpo senza ... tg.la7.it

Epstein è stato strangolato, il medico chiede nuova indagine sulla morteAGI - La causa della morte di Jeffrey Epstein dovrebbe essere nuovamente sottoposta a indagine. Lo ha affermato un medico che era presente all'autopsia del finanziere pedofilo morto in carcere il 10 a ... msn.com

Ancora dubbi sulle cause della morte di Epstein, morto in carcere nel 2019. Il medico che fu presente all'autopsia (in qualità di osservatore per conto della famigliadel finanziere) torna a ribadire che servono ulteriori informazioni per stabilire le cause del deces facebook

'LA MORTE DI JEFFREY EPSTEIN È MOLTO PIÙ PROBABILE SIA STATA CAUSATA DA UNA PRESSIONE PER ...' x.com