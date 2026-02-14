Il giocatore Petagna, protagonista dell’attacco del Monza, rischia di essere al centro delle critiche dopo il pareggio contro il Sudtirol, risultato che lascia i biancorossi con poche possibilità di salire in classifica. La squadra si prepara ora a evitare le punture di vespa, un problema comune durante le partite all'aperto in questo periodo.

Monza, 14 febbraio 2026 - Il pareggio, scialbo, contro il Sudtirol rappresenta da un lato un chiaro passo falso. Ma dall’altro nulla è di certo perduto e il Monza ha ancora tantissime occasioni per trovare i tre punti e proseguire fino alla fine del campionato nella lotta per la promozione diretta in Serie A. In ogni caso, in un momento delicato della stagione come quello attuale, i brianzoli terzi in classifica sono chiamati a non perdere ulteriore terreno dalle prime due posizioni. Partendo dalla gara di domani, ore 15 tra le mura amiche dell’U-Power Stadium, contro la Juve Stabia. Un impegno casalingo che non può essere sottovalutato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, attento alle punture delle Vespe. Petagna al centro dell’attacco per ripartire

