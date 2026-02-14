Montecalvoli omicidio di un giovane | sparatoria dopo una lite arresto in A1 del presunto killer

Kevin Muharremi, un giovane di 25 anni, è stato colpito a morte nel cuore di Montecalvoli dopo una lite che è degenerata in una sparatoria. La polizia ha arrestato un sospetto sull’autostrada A1, dove è stato fermato durante un controllo. L’omicidio si è verificato questa mattina, quando i residenti hanno sentito gli spari e visto la confusione nella zona.

Montecalvoli Sotto Shock: Giovane Ucciso in Agguosto, Fermato un Suspect Sull'Autosole. Un uomo di 25 anni, Kevin Muharremi, è stato ucciso a Montecalvoli, in provincia di Pisa, nelle prime ore di oggi. Un alterco scoppiato in un locale notturno ha degenerato in una sparatoria in cui il giovane è stato colpito al collo. Le forze dell'ordine hanno arrestato il presunto aggressore, un connazionale della vittima, mentre tentava la fuga sull'Autostrada A1 in direzione sud. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto e individuare eventuali complici. Una Notte di Violenza nel Pisano.

