Montanari ha lanciato una nuova accusa contro Meloni, ma Caracciolo lo ha interrotto subito, ricordandogli che la diversità di opinioni è alla base della democrazia. Durante la puntata di “Otto e Mezzo”, il conduttore Lilli Gruber ha affrontato il tema del ruolo dello Stato-nazione in Europa e le posizioni della premier. La discussione si è fatta vivace, con opinioni contrastanti che sono emerse chiaramente.

È stato un confronto intenso quello andato in onda ieri sera a “Otto e Mezzo”, il talk show politico condotto da Lilli Gruber su La7, dedicato al ruolo dello Stato?nazione nel panorama europeo contemporaneo e alla visione politica della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al centro della discussione c'è stata la rilanciata centralità della nazione e del concetto di Stato sovrano, tema che ha prodotto un acceso dibattito tra due dei principali ospiti della puntata: lo storico dell'arte e accademico Tomaso Montanari e il direttore della rivista Limes Lucio Caracciolo. Per Montanari, la recente valorizzazione del concetto di Stato sovrano – associata in particolare alle scelte politiche della presidente del Consiglio Giorgia Meloni – rappresenta un motivo di seria preoccupazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Montanari se ne inventa un'altra contro Meloni, Caracciolo lo ammutolisce: “Base della democrazia”

La leader di FdI, Giorgia Meloni, torna a parlare di Roberto Vannacci.

