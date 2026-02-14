Monobob anche nella sesta prova valanga di defezioni Miglior tempo per Hasler sale Andreutti

Melanie Hasler ha vinto la sesta prova di monobob femminile, che si è svolta ieri, a causa di numerose assenze tra le concorrenti. La gara si è svolta su un tracciato ghiacciato con temperature rigide, rendendo difficile la prestazione di molte atlete. Durante la giornata, sono mancate alcune delle favorite, aprendo così spazi per chi è rimasto in corsa. Hasler ha segnato il miglior tempo, mentre Andrea Andreutti ha migliorato la sua posizione rispetto alle prove precedenti.

Melanie Hasler ha chiuso al comando la sesta ed ultima prova della gara di monobob femminile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti, anche in questo allenamento abbiamo visto parecchie defezioni. Molte protagoniste hanno preferito risparmiare le proprie energie in vista della gara che assegnerà le medaglie. Tra queste Lisa Buckwitz, che aveva chiuso in vetta la quinta prova, quindi Laura Nolte, Bree Walker, Kaillie Humphries, Katrin Beierl, Melanie Hasler, Melissa Lotholz, Cynthia Appiah, Margot Boch, Kim Kalicki, Adele Nicoll e la nostra Simona De Silvestro.