Molveno gli Europei Open di Ice Swimming sono un trionfo Ed entrano nel Guinness World Record

Il 2 febbraio, Molveno ha visto una grande affluenza di atleti e spettatori durante gli Europei Open di Ice Swimming, che sono diventati un evento record nel Guinness World Record. La gara si è svolta nelle acque gelide del lago, dove i nuotatori hanno sfidato temperature sotto zero per dimostrare la loro resistenza.

Nel contesto unico del comune trentino, 32 nazioni si sono date appuntamento per una manifestazione che ha totalizzato 1.945 partenze ufficiali distribuite su cinque intense giornate di gara. Numeri che restituiscono la misura di un livello tecnico elevato e di una partecipazione ampia, con una media di quasi quattro prove disputate da ciascun atleta. A rendere l'esperienza ancora più estrema sono state le condizioni dell'acqua. A Molveno, infatti, gli atleti si sono allenati abitualmente nel lago a una temperatura di circa sei gradi, ma durante la competizione i valori sono scesi ben al di sotto di questa soglia.