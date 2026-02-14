MOLTO PIÙ DI UN EVENTO Le Olimpiadi in casa un’eredità oltre l’oro che punta allo sviluppo

Dino Ruta ha scritto che le Olimpiadi in Italia rappresentano molto più di un semplice evento sportivo. La manifestazione, infatti, sta portando nuove infrastrutture e stimolando idee innovative per il futuro del Paese. Un esempio concreto è la recente riqualificazione delle aree urbane coinvolte nelle gare, che ora offrono spazi più accessibili e moderni per i cittadini.

Le Olimpiadi che si stanno svolgendo in Italia sono al centro di Colori olimpici, il volume nel quale Dino Ruta racconta come lo sport possa diventare una scintilla di innovazione e crescita collettiva, con particolare attenzione all’eredità materiale nel senso di infrastrutture e visioni del futuro. Nel libro Colori olimpici – Lo sport e i Giochi come scintilla di benessere e sviluppo, ed. Egea, Ruta propone un viaggio nel cuore dello sport come fenomeno sociale e culturale, economico e politico, capace di generare valore ben oltre le arene di gara. Ruta è Delegato rettorale per il Movimento olimpico dell’Università Bocconi e professor of practice alla SDA Bocconi School of Management, quindi il suo punto di vista è in grado di sviscerare le connessioni tra sport, impresa, educazione e comunità, mostrando come i Giochi siano molto più di un evento.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

"Sono molto concentrata sulle Olimpiadi Invernali. Quello che ha fatto la Brignone è incredibile, spettacolare", ha ammesso Elisabetta Cocciaretto da Doha facebook

Davvero molto bravo mi sembra il telecronista #Raisport della #discesadonne #Olimpiadi. E commentare lo #sci (con il rischio di essere ogni volta smentiti dal cronometro) è una impresa… x.com