Michela Moioli si è aggiudicata il bronzo nello snowboard ai Giochi di Pechino, in seguito a una gara difficile e piena di imprevisti. La campionessa ha spiegato di aver toccato il fondo durante la competizione, ma di aver trovato la forza di risollevarsi e conquistare il podio. La medaglia rappresenta per lei un risultato importante, che testimonia la sua determinazione e capacità di reagire alle difficoltà.

La felicità è nel sorriso di Michela Moioli con la sua medaglia di bronzo al collo, la terza medaglia olimpica della sua carriera. La prima, storica, fu l’oro a Pyeongchang 2018, il primo e unico oro a cinque cerchi dello snowboard italiano. Poi a Pechino 2022 è arrivato l’argento a squadre e adesso, a casa sua, il bronzo bellissimo e complicato di Milano Cortina. Ha ancora la faccia distrutta dopo l’incidente di mercoledì scorso, era difficile credere di poter vincere una medaglia in queste condizioni. “La mia faccia è ancora un po’ tumefatta posso dire di aver dato tutto e di esserci riuscita ”. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Moioli bronzo nello snowboard: “Sono così, tocco il fondo e risorgo”

Moioli ha ammesso di aver toccato il fondo dopo una brutta caduta in allenamento che le ha provocato un grave trauma facciale.

Michela Moioli ha conquistato il bronzo nello snowboard cross dopo aver rischiato di uscire in partenza e aver affrontato due incredibili rimonte.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Michela Moioli bronzo nello snowboard cross a Milano Cortina 2026 · Risultati Olimpiadi oggi; Moioli, bronzo nello snowboard cross due giorni dopo la brutta caduta in allenamento; La paura in allenamento e poi due super rimonte: così Michela Moioli ha conquistato il bronzo nello…; Milano Cortina: bronzo di Michela Moioli nello snowboard cross.

Moioli bronzo nello snowboard: Sono così, tocco il fondo e risorgoLa stella azzurra ha gareggiato con un trauma facciale dopo un incidente in allenamento: Posso dire di aver dato tutto e di esserci riuscita ... panorama.it

Michela Moioli conquista il bronzo in Snowboard Cross delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026!Michela Moioli conquista la medaglia di Bronzo nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, scrivendo un record italiano per quelle invernali! generationsport.it

Michela Moioli ci regala un altro bronzo: l’Italia aggancia la Norvegia capolista per numero di medaglie complessive, però ha conquistato due ori in meno finora. Forza azzurri, fateci sognare ancora facebook

Commuoversi in diretta per il bronzo di Michela Moioli Fatto Con le ferite in faccia (dopo la caduta in allenamento 48 ore prima) e con una mega rimonta, completa il podio olimpico personale dopo l'oro vinto nel 2018 e l'argento (coppia mx) del 2022. Nel x.com