Modena - Carrarese probabili formazioni | Coperta corta a centrocampo novità tattiche in arrivo?

Il Modena ha perso due centrocampisti chiave a causa di infortuni, complicando le scelte di Sottil per la partita contro la Carrarese. Sersanti ha subito una lesione al bicipite femorale della coscia destra, come confermato dagli esami, mentre Pyyhtia si è infortunato durante l’allenamento e non sarà disponibile. La situazione rende difficile la coperta a centrocampo, spingendo l’allenatore a valutare novità tattiche per compensare le assenze.

Le possibili scelte di Andrea Sottil e Antonio Calabro nel match della venticinquesima giornata di Serie BKT di San Valentino alle 15 Infortuni a centrocampo per i canarini: oltre al già noto Sersanti, per il quale gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra, anche Pyyhtia dà forfait: gli esami strumentali effettuati in merito all'infortunio nella trasferta di Venezia hanno fatto emergere una lesione del tendine riflesso del quadricipite della coscia destra. Entrambi saranno fuori causa per diverse partite. Torna tra i convocati Zampano dopo la squalifica.