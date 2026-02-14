Caterina Villa ha pubblicato il suo primo libro, intitolato “Misurare il vuoto”, che esplora il concetto di isolamento e introspezione. Nel racconto, una roulotte abbandonata sul lago Trasimeno attira l’attenzione: nessuno sa chi l’ha lasciata lì o cosa l’abbia portata in quel luogo, ma rappresenta un rifugio temporaneo per chi cerca un momento di pace lontano dai rumori della città.

ROMA – Sulle rive del lago Trasimeno c’è una roulotte. Non si sa di chi sia, né come e perché sia finita lì, ma è aperta a chiunque serva uno spazio tutto per sé, lontano dalle incombenze della quotidianità. Nicola, Ofelia, Simone e l’enigmatico T. vi depositano dolori e segreti. Nicola è schiacciato dal rimpianto per un amore passato che lo ha segnato nel profondo, Ofelia cerca di liberarsi dal fantasma di una madre ingombrante e Simone è invischiato in una relazione tossica che sente di meritare. T., invece, lascia dietro di sé messaggi inquietanti che sembrano fare riferimento a un evento terribile. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Misurare il vuoto”, il libro di esordio di Caterina Villa

Sul lago Trasimeno c’è una roulotte abbandonata, senza proprietario e senza una spiegazione.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Misurare il vuoto, il primo romanzo della perugina Caterina Villa; Caterina Villa, Misurare il vuoto; Autismo, Spazio Nautilus: un approccio su misura dalla parte delle famiglie; Distretto Socio Sanitario 50, investire sull’autonomia dei giovani: parte la misura nazionale Care Leavers.

Misurare il vuoto, il primo romanzo della perugina Caterina VillaCaterina Villa, perugina, vive a Roma dove lavora alla Rai come giornalista televisiva. Ha pubblicato racconti per diverse riviste letterarie. Misurare il vuoto è il suo romanzo d’esordio. perugiatoday.it

Villa Caterina - Solemar Sicilia facebook