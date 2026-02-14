Milano le Olimpiadi arrivano anche in carcere | al via i Giochi della Speranza

Il nome di Milano si lega ai ‘Giochi della Speranza’ perché questa iniziativa arriva in carcere, portando attività e speranza ai detenuti. La causa è il desiderio di offrire un’opportunità di riscatto e socializzazione all’interno delle mura penitenziarie. Per la prima volta, il torneo si svolge alla Casa di Reclusione di Milano Bollate, coinvolgendo i detenuti in una serie di gare sportive che mirano a rinforzare il senso di comunità.

Milano, 14 febbraio 2026 – Tornano i 'Giochi della Speranza'. Dopo il percorso avviato nelle precedenti edizioni e l'esperienza significativa maturata nell'istituto penitenziario di Rebibbia, a Roma, i Giochi della Speranza giungono alla terza edizione, facendo tappa per la prima volta alla Casa di Reclusione di Milano Bollate. Sabato 28 febbraio il carcere si trasformerà simbolicamente in un grande campo di gara, confermando la vocazione dell'iniziativa: utilizzare lo sport come linguaggio universale capace di abbattere barriere, pregiudizi e distanze. Nel solco delle precedenti edizioni, l'iniziativa ribadisce che lo sport in carcere non è un semplice passatempo, ma uno strumento concreto di educazione alle regole, di cura della persona e di responsabilizzazione, capace di generare speranza reale e prospettiva di futuro.