Milano-Cortina San Valentino nero | gli azzurri floppano Rimandata la caccia al record di medaglie

A Milano-Cortina, il giorno di San Valentino si trasforma in un disastro per gli atleti italiani e stranieri: Vinatzer e Franzoni non salgono sul podio, mentre Malinin, considerato uno dei favoriti, cade durante la performance. La gara si conclude con tante delusioni e nessuna medaglia per gli azzurri.

Alex Vinatzer e Giovanni Franzoni giù dal podio, così come il predestinato americano Ilia Malinin sui pattini. Il Brasile invece fa l'impresa con l'oro storico di Luca Pinheiro-Braaten nel Gigante maschile di sci. Lassù a Bormio il flop azzurro è Gigante, paradigma di un sabato nero. In attesa dell'urlo di Pietro Sighel nella notte dello Short Track (quando il giornale chiude, lui non ha ancora calzato i suoi pattini rossi) il medagliere è fermo a 18, ghiacciato come uno stoccafisso nell'ottavo giorno di Olimpiade. Sulla Stelvio nevica in alto, piove in basso e nel clima da tregenda gli italiani finiscono dispersi.