Matteo Salvini si mette in mostra tra le piste e i medaglieri di Milano-Cortina 2026, cercando di diventare la terza mascotte ufficiale delle Olimpiadi. Il leader della Lega, noto come ‘Teo’ tra gli amici, si mostra spesso in pubblico con selfie e coinvolgimenti diretti, desideroso di essere il volto più presente di questa grande manifestazione. Dopo Milo e Tina, le mascotte ufficiali, Salvini scommette sulla propria popolarità per attirare l’attenzione dei tifosi e degli spettatori.

Matteo Salvini vuole diventare la terza mascotte di Milano-Cortina 2026. Dopo Milo e Tina, il segretario leghista – da una vita ‘ Teo ’ per gli amici – vuole essere il politico più visto delle Olimpiadi invernali in corso. Ed è così che, mentre precetta ottenendo il rinvio dello sciopero del trasporto aereo, ha i piedi ancorati alle piste sulle Dolomiti. Matteo Salvini alla mostra Dal sogno alla realtà (Imagoeconomica). Il segretario della Lega cavalca i Giochi. Mercoledì a Roma c’è stata la riunione del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alle nuove norme sull’immigrazione ma lui non c’era: la priorità era la pista del bob, tanto criticata dagli avversari politici, che ha regalato due medaglie d’oro all’Italia nel doppio maschile e femminile di slittino. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Milano-Cortina, Salvini terza mascotte tra piste, medaglie e selfie

Le mascotte delle Olimpiadi Milano-Cortina sono state create in Calabria, e ora parlano calabrese.

Le Olimpiadi di Milano Cortina portano più rischi che medaglie.

