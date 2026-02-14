Malinin, il pattinatore americano di 21 anni, si è schiantato durante la gara a Milano Cortina, rovinando le sue possibilità di salire sul podio. La sua esibizione, infatti, è stata segnata da numerose cadute e errori che hanno sorpreso il pubblico presente.

Malinin, pattinatore Usa 21enne, era il favorito nella sua categoria a Milano Cortina, ma l'ultima esibizione è stata catastrofica e piena di cadute. Così ha chiuso la partita finendo all'ottavo posto Malinin era il favorito: il giovane che tutti già vedevano sul podio del pattinaggio delle Olimpiadi Milano Cortina ed invece nella gara di ieri, la più importante, sembrerebbe che l’atleta non abbia retto la pressione. Una caduta dopo l’altra, non è riuscito ad eseguire alcune figure, anche le più basiche e così il sogno di una medagli al collo si è frantumato. Malinin aveva incantato il pubblico in questi giorni, con la sua faccia d’angelo, il capello biondo, gli occhi chiari ma soprattutto con la sua grazia e le sue figure di pattinaggio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano Cortina, pattinaggio: il favorito Malinin è caduto, fuori dal podio

Vladimir Shaidorov conquista la medaglia d’oro nel pattinaggio artistico, grazie a una performance senza errori, mentre il favorito Malinin commette errori gravi e scivola fuori dalla zona medaglie.

Ilia Malinin ha deluso le aspettative a Milano Cortina 2026, perché ha commesso un errore grave durante la sua performance.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Milano Cortina 2026, brutta caduta di Lindsey Vonn nella discesa libera

Argomenti discussi: Italia bronzo nel Pattinaggio di figura a squadre a Milano Cortina 2026 · Risultati Olimpiadi oggi; Milano Cortina 2026: hockey, Usa-Italia 6-0. Pattinaggio di figura: Malinin cade, Shaidorov trionfa - Aggiornamento del 14 Febbraio delle ore 07:25; Pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026: il programma di domani, venerdì 6 febbraio; Pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026: il programma di oggi, martedì 10 febbraio.

Milano Cortina: la caduta degli dei, Malinin in lacrime e ottavo postoIl re del pattinaggio sbaglia, oro al kazako Shaidorov. 'La pressione ti travolge, è la maledizione dei Giochi' (ANSA) ... ansa.it

Milano Cortina 2026, la caduta degli dei: Malinin in lacrime e ottavo posto per il pattinaggioShock per Ilia Malinin, la perfezione nel pattinaggio - è il 21enne capace di stare sollevato a 80 centimetri da terra - il re dei salti quadrupli sul palcoscenico olimpico ha fatto flop. Rumoroso com ... msn.com

Carboidrati, proteine, cucina vegetariana e internazionale, con pasta e pizza protagoniste. Tradizione, creatività e tempi da sportivo: il racconto di come funziona la ristorazione a Milano Cortina 2026 facebook

Sinner esulta con Brignone, il messaggio dopo oro a Milano Cortina 2026 x.com