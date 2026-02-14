Auro Bulbarelli ha ricevuto l’incarico di commentare la cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano-Cortina, dopo che le autorità italiane hanno deciso di assegnargli questa responsabilità. La scelta deriva dalla volontà di puntare su un volto noto della Rai, considerando anche le recenti polemiche che hanno coinvolto altri protagonisti. La decisione è stata presa in un momento in cui le tensioni tra i vari commentatori televisivi sono aumentate, portando a un cambio di ruolo inaspettato.

Ritorno al punto di partenza. Sarà Auro Bulbarelli a condurre la telecronaca sulla Rai della cerimonia conclusiva delle Olimpiadi Milano-Cortina. Al giornalista era stato inizialmente affidato il commento dell’evento di apertura, ma ha dovuto farsi da parte dopo aver spoilerato l’apparizione a sorpresa del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da lì la scelta del direttore di Rai Sport Paolo Petrecca di cimentarsi nella telecronaca che ha provocato innumerevoli polemiche. La Rai è dunque corsa ai ripari, ripescando Bulbarelli per l'evento in programma domenica 22 febbraio all’Arena di Verona. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Milano Cortina, nuove accuse a Petrecca: a Bulbarelli la telecronaca della cerimonia finale dei Giochi

Auro Bulbarelli guiderà la telecronaca della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina, a causa della sua lunga esperienza nel commento degli eventi olimpici.

La Rai ha deciso di affidare a Bulbarelli la telecronaca della cerimonia di chiusura, dopo il caos causato da Petrecca.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Le storie di abusi dietro un oro olimpico; Milano-Cortina, la campagna sul made in Italy tra ironia e accuse di plagio; L’idea di trovarmi da sola con lui mi terrorizzava: le accuse a Cizeron e le polemiche…; Ghali recita Rodari alle Olimpiadi di Milano Cortina ma è bufera sulla Rai, mai nominato durante la diretta.

Nuove accuse a Petrecca, a Bulbarelli il finale dei GiochiRitorno al punto di partenza. Sarà Auro Bulbarelli a condurre la telecronaca sulla Rai della cerimonia conclusiva delle Olimpiadi Milano-Cortina. Al giornalista era stato inizialmente affidato il comm ... ansa.it

Milano Cortina: rissa nel curling, e la Federazione cambia le regoleCon le Olimpiadi al giro di boa, si alza la temperatura delle polemiche e il ghiaccio tra Cortina e Milano diventa rovente. A destare maggior stupore è lo scontro, anche verbale, nel palazzo ampezzano ... ansa.it

MILANO CORTINA | Sono andati a ruba in pochi giorni i preservativi offerti gratuitamente agli atleti di Milano-Cortina. "Ne sono stati utilizzati 10 mila da 2.800 atleti. Come si dice, a voi la scelta", ha detto il portavoce del Cio Mark Adams. #ANSA facebook

Milano Cortina, le Olimpiadi con le medaglie più "generose" di sempre x.com