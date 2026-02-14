Milano Cortina le gare di oggi | dal gigante con Franzoni al biathlon con Wierer e Vittozzi orari e dove vedere gli azzurri

Oggi, sabato 14 febbraio, a Milano Cortina 2026, si svolgono le gare più attese del giorno. La mattina sarà dedicata al gigante maschile, con atleti come Franzoni, Vinatzer e De Aliprandini che cercano una buona posizione. Nel pomeriggio, si tiene la sprint di biathlon donne, con Wierer e Vittozzi che si preparano a dare battaglia. La giornata promette emozioni per gli appassionati di sport invernali.