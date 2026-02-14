Milano-Cortina il medagliere dei Giochi olimpici invernali

La Norvegia ha conquistato 20 medaglie ai Giochi di Milano-Cortina, grazie a sette ori, dieci argenti e tre bronzi, e si posiziona così in testa al medagliere. Questa vittoria deriva dalla prestazione di atleti che hanno dominato le discipline di sci e biathlon, rafforzando la loro tradizione olimpica. La squadra italiana, con un totale di 18 medaglie, ha ottenuto sei ori, tre argenti e nove bronzi, dimostrando un miglioramento rispetto alle precedenti edizioni. I successi più recenti sono stati celebrati con entusiasmo nelle piazze di Cortina e Milano, dove tifosi e atleti si

Roma, 14 feb. (askanews) – Questo il medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina alle ore 17.30. 1 Norvegia oro 10 argento 3 bronzo 7 totale 20 2 Italia oro 6 argento 3 bronzo 9 totale 18 3 Stati Uniti oro 4 argento 8 bronzo 4 totale 16 4 Francia oro 4 argento 6 bronzo 2 totale 12 5 Germania oro 4 argento 4 bronzo 3 totale 11 6 Svezia oro 4 argento 4 bronzo 1 totale 9 7 Svizzera oro 4 argento 2 bronzo 3 totale 9 8 Austria oro 3 argento 6 bronzo 3 totale 12 9 Giappone oro 3 argento 3 bronzo 8 totale 14 10 Paesi Bassi oro 3 argento 3 bronzo 1 totale 7