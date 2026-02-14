Giuliana Minuzzo Chenal ha fatto la storia delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, diventando la prima donna a leggere il giuramento degli atleti durante la cerimonia di apertura. La sua presenza ha segnato un passo avanti importante per la partecipazione femminile nello sport olimpico, aprendo la strada a future protagoniste. In un momento in cui le donne stanno assumendo ruoli sempre più visibili, il suo gesto rappresenta un simbolo di cambiamento concreto.

Se le Olimpiadi invernali di Cortina 1956 sono ricordate come le prime in cui il giuramento degli atleti fu letto da una donna, Giuliana Minuzzo Chenal, quelle di Milano Cortina lo saranno come le prime organizzate dal Comitato Olimpico Internazionale (Cio) con presidenza femminile, Kirsty Coventry. La due volte campionessa olimpica (nei 200 dorso), a dire il vero, si distingue anche sotto altri profili: è il primo presidente africano del Cio, il primo ex-ministro (dello Zimbabwe) a ricoprire l’incarico, il più giovane da quando un certo barone Pierre de Coubertin fu nominato nel 1896 (succedendo a Demetrios Vikelas dato che, come forse pochi sanno, il creatore dei Giochi moderni non ne fu il primo presidente). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Milano Cortina, giochi al femminile

#Milano-Cortina 2026 || La prima giornata delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si è aperta con partite di curling e hockey femminile.

Questa sera Milano si accende con la cerimonia di apertura dei giochi invernali.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Villaggio Olimpico Milano Cortina 2026 – Ep.7 | Fare squadra al femminile

Argomenti discussi: Dove vivere i Giochi di Milano Cortina 2026 al di fuori delle sedi di gara: gli eventi del 13 febbraio; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; I momenti salienti di sabato ai Giochi di Milano Cortina 2026; Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Momenti clou che l'hanno resa spettacolare e unica.

Programma Olimpiadi Milano-Cortina 14 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tvEcco gli eventi del giorno ai giochi Olimpici e gli azzurri che gareggeranno: altre occasioni per impreziosire il medagliere ... tuttosport.com

Olimpiadi Milano Cortina, la nostra guida con tutti gli eventi aperti al pubblico e le mostre più belle da vedereMostre, installazioni e spettacoli legati ai Giochi Olimpici Invernali 2026: un viaggio culturale tra Lombardia, Veneto e Trentino ... ilfattoquotidiano.it

Madison Chock è un magnete puro, distogliere lo sguardo mentre si esibisce è praticamente impossibile. In pista per il pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026, dove ha vinto l’oro nel team event e l’argento in coppia con il marito e compagno di danze Evan facebook

Sinner esulta con Brignone, il messaggio dopo oro a Milano Cortina 2026 x.com