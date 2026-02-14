Milano-Cortina Giada d' Antonio cade in allenamento | accertamenti medici in corso

Giada D'Antonio è caduta durante un allenamento a Dobbiaco dopo aver sbattuto con forza contro il pendio, provocando dolore al ginocchio e costringendola a sottoporsi a controlli medici.

Giada D'Antonio, impegnata in un allenamento di gigante con le compagne di squadra a Dobbiaco, è caduta in seguito ad una inforcata. La sedicenne napoletana è stata.

Giada D’Antonio si è infortunata durante un allenamento a Dobbiaco dopo una brutta caduta in fase di prova.

Giada D’Antonio è caduta durante l’allenamento in gigante a Dobbiaco, a causa di un’errata mossa sulla pista ghiacciata.

