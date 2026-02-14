Malinin ha provocato una grande delusione durante la gara di pattinaggio artistico maschile a Milano-Cortina 2026, scivolando sul ghiaccio e rovinando le sue chance di medaglia davanti a migliaia di spettatori in mondovisione. La caduta ha lasciato il pubblico senza parole e ha cancellato ogni speranza di risultato positivo per il pattinatore. Durante la competizione, il pattinatore russo ha perso l’equilibrio proprio mentre stava eseguendo una delle sue esibizioni più attese, creando un momento di grande sorpresa e disappunto tra gli appassionati.

È stato il grande flop della giornata nel pattinaggio artistico maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ilia Malinin, il 21enne statunitense considerato l’"alieno" del ghiaccio per la sua capacità di eseguire salti quadrupli multipli, ha vissuto una prestazione da incubo nel programma libero e ha chiuso solo all’ottavo posto, preceduto anche dall’azzurro Daniel Grassl. Malinin aveva annunciato un programma-monstre con sette quadrupli, inclusi elementi di estrema difficoltà come il quadruplo Axel. Invece è crollato fin dal primo salto: il quad Axel è diventato un semplice singolo, seguito da due cadute nette e da una serie di errori che hanno azzerato il suo vantaggio accumulato nel corto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano-Cortina, disastro in mondovisione di Malinin: scivola e delude tutti

Ilia Malinin ha deluso le aspettative a Milano Cortina 2026, perché ha commesso un errore grave durante la sua performance.

Alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, ci sarà anche una star molto conosciuta a Rimini.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Malinin, che disastro: due cadute, errori e lacrime a Milano Cortina; Milano Cortina 2026, la storia di Maxim Naumov: dal disastro aereo dei genitori alle Olimpiadi; Ascensori rotti e scale mobili fuori uso: il viaggio nel disastro della metro di Milano mentre iniziano le Olimpiadi; Caso Petrecca, la redazione di RaiSport proclama lo sciopero bianco: il caos continua. Cerimonia di chiusura a Bizzotto?.

Milano Cortina, la diretta: disastro Malinin, il Dio dei quadrupli cade dueClamoroso al Forum di Assago dove salta il banco nel singolo maschile di pattinaggio di figura. A sorpresa il fuoriclasse statunitense Ilia Malinin è fuori dal podio, ottavo classificato dopo un progr ... ilmattino.it

Disastro Malinin, l’alieno del pattinaggio fa flop a Milano Cortina(Adnkronos) – Flop e lacrime. Ilia Malinin, l'alieno del pattinaggio artistico, stecca clamorosamente e finisce fuori dal podio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il 21enne fenomeno statunitense p ... ilfattonisseno.it

MILANO CORTINA | Vonn: 'Domani un quarto intervento, poi tornerò a casa e ne farò un altro' VIDEO #ANSA facebook

Sinner esulta con Brignone, il messaggio dopo oro a Milano Cortina 2026 x.com