Milano-Cortina curling femminile | Italia beffata all’ultimo tiro Addio sogno olimpico

L’Italia ha visto sfumare la possibilità di conquistare una medaglia nel curling femminile ai Giochi di Milano-Cortina 2026, quando l’avversaria ha segnato il punto decisivo all’ultimo tiro. La squadra azzurra aveva affrontato con determinazione le fasi finali, ma un errore nel finale ha compromesso tutto, lasciando il sogno olimpico sfuggire di mano.

Il torneo olimpico di curling femminile ai Giochi di Milano-Cortina 2026 riserva un verdetto amaro per i colori azzurri, segnando un momento di profonda riflessione per l’intero movimento sportivo nazionale. La sfida contro la Cina, conclusasi con il punteggio di 8-7 a favore delle avversarie asiatiche, ha sancito l’eliminazione matematica della squadra italiana dalla corsa verso le medaglie. Si tratta di un colpo durissimo per le ambizioni del quartetto azzurro, che arrivava a questo appuntamento con grandi aspettative e la voglia di confermare i progressi mostrati negli ultimi anni a livello internazionale, ma che si ritrova ora a fare i conti con una realtà agonistica estremamente competitiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Milano-Cortina, curling femminile: Italia beffata all’ultimo tiro. Addio sogno olimpico L’Italia del curling beffata all’ultimo tiro dalla Cina: le Azzurre restano ancora a secco di vittorie L’Italia del curling ha perso l’ultimo incontro contro la Cina, una sconfitta arrivata negli ultimi minuti della partita. Curling a Milano Cortina, finale sfumata all’ultimo tiro: Mosaner e Constantini battuti dagli Usa Il curling a Milano Cortina si avvia verso il momento clou. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Olimpiadi Milano-Cortina: per gli americani il bidet è un enigma Argomenti discussi: Stefania Constantini e Amos Mosaner bronzo Olimpico a Milano Cortina 2026 nel curling in doppio misto: vittoria sulla Gran Bretagna in finale per il terzo posto · Risultati Olimpiadi oggi; Curling, Milano Cortina 2026: l’Italia femminile battuta dalla Corea nel secondo incontro; Milano Cortina 2026, Italia oro nello short track misto e bronzo nel doppio misto curling; Olimpiadi, la giornata: curling donne, Italia sconfitta dalla Corea del Sud, delusione snowboard. Curling, l’Italia non decolla alle Olimpiadi: Constantini e compagne perdono la mano finale, vince la CinaL'Italia è incappata nella terza sconfitta consecutiva nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo aver cercato ... oasport.it Milano Cortina, la diretta: Italia in campo nel curling femminile, dalle 10 la prima manche del Gigante femminile. Il programmaSarà possibile seguire in diretta le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sui canali di Eurosport, visibili su Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Amazon Prime Video Channels. In streaming oltre che su ... ilmessaggero.it MILANO CORTINA | "Erano dieci anni che non mi si staccava uno sci". E' il commento amaro in zona mista di Luca De Aliprandini, uscito a metà gara nel gigante di Milano Cortina a Bormio dopo un problema tecnico all'attacco. #ANSA facebook "Hai barato" e "Fottiti", la lite nel curling scuote Milano Cortina: cosa è successo x.com