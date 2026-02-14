Milano-Cortina 2026 slalom gigante | italiani a caccia della medaglia

Il 14 febbraio 2026, gli atleti italiani cercheranno di conquistare una medaglia durante lo slalom gigante di Milano-Cortina 2026, dopo che la storia delle gare sulle piste italiane ha già regalato emozioni intense. La gara si svolgerà sulla pista Stelvio di Bormio, una delle più tecniche e impegnative del circuito olimpico. Molti sperano che questa possibilità possa portare un risultato storico per lo sci azzurro, attirando l’attenzione di tifosi e appassionati da tutto il mondo.

Il 14 febbraio 2026 segna un momento cruciale per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, con l'attenzione del mondo intero rivolta alla leggendaria pista Stelvio di Bormio. Questo scenario iconico ospita oggi lo slalom gigante maschile, una delle prove più attese dell'intero programma dello sci alpino, capace di mescolare potenza pura e precisione millimetrica. Dopo le prime battute delle Olimpiadi, la competizione entra finalmente nel vivo delle discipline tecniche, promettendo uno spettacolo ad alta intensità che si svilupperà attraverso le due manche programmate rispettivamente per le ore 10:00 e le ore 13:30.