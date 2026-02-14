Milano Cortina 2026 | la tradizione italiana a tavola nei villaggi olimpici

Milano Cortina 2026 si prepara a ospitare i Giochi olimpici, e questa volta la cucina italiana gioca un ruolo chiave. Per esempio, i villaggi olimpici stanno diventando veri e propri laboratori di sapori, dove chef e nutrizionisti collaborano per offrire piatti autentici e nutrienti. Un esempio concreto è la creazione di menu che valorizzano le tradizioni regionali italiane, con prodotti locali e ricette tipiche, per far vivere agli atleti un’esperienza gastronomica che rispecchi la cultura del nostro paese.

Ça va sans dire: la performance olimpica si costruisce anche a tavola. E mentre il mondo dello sport converge su Milano Cortina 2026, i Villaggi Olimpici si trasformano in laboratori dove nutrizione e identità gastronomica italiana si fondono, creando un modello che va ben oltre la semplice ristorazione collettiva. La «formula italiana » a tavola. Ogni giorno, solo nel Villaggio di Milano, vengono serviti circa 450 chilogrammi di pasta e circa 3.000 uova. Numeri che raccontano una filosofia precisa, quella del «Food for Fuel»: alimentazione personalizzata secondo i profili nutrizionali richiesti dal Comitato Olimpico Internazionale, ma con un’anima profondamente italiana. 🔗 Leggi su Panorama.it

