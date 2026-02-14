Milano-Cortina 2026 la pasta a cinque cerchi impazza tra gli atleti | foto e video sui social

Il nome di Milano si lega a un fatto curioso: gli atleti coinvolti nei preparativi per le Olimpiadi 2026 condividono foto e video della pasta a cinque cerchi sui social, attirando l’attenzione di appassionati e fan. Questa pasta speciale, creata dal famoso chef Carlo Cracco, sta diventando un simbolo tra gli sportivi che si preparano all’evento. Nei post si vedono atleti che si scattano selfie mentre mangiano il piatto e commentano con entusiasmo la novità. La pasta a forma di cinque cerchi sta conquistando non solo i palati, ma anche le piattaforme online.

Milano, 14 febbraio 2025 – Atleti innamorati del cibo italiano. E completamente pazzi per gli 'Anelli Olimpici', ovvero il formato di pasta a cinque cerchi ideata dal Comitato Olimpico Internazionale e presentata dallo chef Carlo Cracco, in occasione di Milano-Cortina 2026. Atleti "coccolati", l'Italia e la sfida (vinta) dell'ospitalità olimpica: "Qui dormono bene e mangiano da Dio" Servito per la prima volta sia nel Villaggio Olimpico di Via Ripamonti a Milano che in quello di Cortina, il formato di pasta è diventato subito virale sui social grazie alle numerose fotografie postate dagli sportivi.