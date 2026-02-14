Milano-Cortina 2026 Italia travolta 11-0 dalla Finlandia nell’hockey maschile

L’Italia ha subito una pesante sconfitta contro la Finlandia, perdendo 11-0 nella partita che si è giocata ieri. La squadra finlandese ha dominato completamente, segnando sette reti nel primo tempo e altre quattro nel secondo. La gara si tiene a Milano e rappresenta l’ultima sfida del girone B nel torneo olimpico di hockey su ghiaccio.

Pesante sconfitta per l’Italia maschile dell’hockey su ghiaccio, battuta 11-0 dalla Finlandia nella terza e ultima gara del gruppo B del torneo olimpico di Milano-Cortina 2026. Gli azzurri cedono nettamente contro una delle formazioni più accreditate per il podio, pagando ogni errore nell’arco dei sessanta minuti. Partita senza storia. La Finlandia ha imposto fin dalle prime battute ritmo, qualità e intensità, mettendo sotto pressione l’Italia in ogni zona del ghiaccio. Gli azzurri non sono riusciti a replicare quanto di buono mostrato nelle prime due uscite del torneo e hanno progressivamente subito l’iniziativa degli avversari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Milano-Cortina 2026, Italia travolta 11-0 dalla Finlandia nell’hockey maschile Hockey ghiaccio, Italia travolta 11-0 dalla Finlandia: azzurri chiudono senza punti La Finlandia ha schiacciato l’Italia con un punteggio di 11-0 a Santa Giulia, causando la fine del cammino degli azzurri nel girone B di Milano-Cortina 2026. La Finlandia è troppo forte: l’Italia dell’hockey ghiaccio maschile cede 11-0 La Finlandia ha segnato undici gol contro l’Italia, una sconfitta pesante per gli azzurri dell’hockey su ghiaccio. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Lo stile Armani riempie la Cerimonia di Apertura: omaggio a Re Giorgio nella notte inaugurale dei Giochi Olimpici; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, giovedì 5 febbraio; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, martedì 10 febbraio; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, giovedì 12 febbraio. Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 18Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina, risultati oggi: Lisa Vittozzi quinta nella gara sprint biathlon ... tg24.sky.it Milano Cortina 2026, Short track ora 1500 metri uomini. Curling donne: ora Italia-Svezia 2-3 nel quarto end. Hockey uomini: pesantissima sconfitta degli Azzurri, Finlandia-Italia 11-0 Segui le dirette streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/202 facebook Milano Cortina, le Olimpiadi con le medaglie più "generose" di sempre x.com