Milano Cortina 2026 il programma di oggi 14 febbraio | le gare e dove vederle in diretta tv e streaming

Il programma di oggi a Milano Cortina 2026 si concentra sulle gare di sci alpino e biathlon, dopo che ieri gli atleti hanno dato il massimo in discesa e salto. La competizione si svolge in una giornata ricca di emozioni, con le discipline che attirano l’attenzione di molti spettatori. Per seguire le gare, le dirette tv e streaming sono disponibili su diversi canali, permettendo a tutti di seguire i risultati in tempo reale. Oggi i fan aspettano con ansia le esibizioni del gigante maschile e della sprint femminile di biathlon, in programma nel cuore delle Alpi.

MilanoCortina, 14 febbraio 2026 – Ottavo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Oggi, sabato 14 febbraio, occhi puntati sul gigante maschile (con Vinatzer, De Aliprandini, Franzoni e Kastlunger) e sul biathlon (sprint 7,5 km donne, con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi). Dopo il bronzo di Michela Moioli ieri nello snowboard cross, riparte così la caccia azzurra alle medaglie. Ecco orario, italiani in gara e dove vederli in tv e streaming. Milano Cortina, italiani in gara oggi. Ecco gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: 09:05 Curling: Round robin donne, Italia – Repubblica Popolare di Cina (Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani) 10 Sci alpino: Slalom gigante uomini, manche 1 (Vinatzer, De Aliprandini, Franzoni e Kastlunger) 10:30 Sci acrobatico: Dual moguls donne, ottavi di finale (Manuela Passaretta) 11:20 Sci acrobatico: Dual moguls donne, quarti di finale (ev.