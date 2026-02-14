Milano-Cortina 2026 | Fumagalli 14ª nello skeleton l’Italia del biathlon e sci alpino guarda al futuro con ottimismo

Andrea Fumagalli ha concluso al 14° posto nello skeleton, un risultato che mette in mostra la crescita dell’Italia in questa disciplina. La sua prima gara con la maglia azzurra ha attirato l’attenzione di appassionati e tecnici, che ora sperano in miglioramenti futuri. Intanto, gli sport invernali italiani, come il biathlon e lo sci alpino, si preparano a nuove sfide, guardando con fiducia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Fumagalli al debutto con l'azzurro, il biathlon italiano guarda avanti: l'Italia protagonista a Milano-Cortina 2026. Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si infiammano con le prime gare e l'Italia risponde con prestazioni incoraggianti. Alessandra Fumagalli ha concluso la sua gara di debutto nello skeleton al 14° posto, mentre nel biathlon Michela Carrara ha conquistato il 22° posto nella sprint. Sul fronte dello sci alpino, Giovanni Ongaro ha terminato il gigante maschile al 31° posto. Le competizioni odierne, pur senza medaglie italiane, segnano un passo avanti per il movimento sportivo nazionale e promettono sviluppi interessanti nei prossimi giorni.