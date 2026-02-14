A Milano, circa 150 attivisti sono scesi in piazza Cairoli per protestare contro le operazioni militari turche nel nord-est della Siria e chiedere la liberazione di Öcalan. Durante la manifestazione, i partecipanti hanno esposto bandiere curde e gridato slogan a favore del Rojava. Un manifestante ha spiegato che questa mobilitazione nasce dalla preoccupazione per la sicurezza dei civili e per la sorte dei leader curdi detenuti.

Circa 150 persone si sono radunate oggi in piazza Cairoli a Milano per manifestare in difesa del Rojava e del popolo curdo del nord est della Siria. Gli attivisti chiedono la liberazione di Abdullah Öcalan, detenuto da 27 anni in Turchia, dopo essere stato arrestato il 15 febbraio del 1999 a Nairobi e condannato all’ergastolo. Tanti gli striscioni e le bandiere a sostegno del Rojava, con i manifestanti che hanno scandito cori e slogan in difesa di Öcalan. “Noi come compagni di Vittoria siamo qui a rivendicare la difesa del Rojava – ha detto Elio Lupoli, del centro sociale Vittoria Milano -. È un’esperienza politica, culturale, umana, di convivenza tra religioni e popoli diversi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, attivisti in piazza in difesa del Rojava e della liberazione di Öcalan

La presenza dei curdi a Roma si è manifestata con un sit-in pacifico in Piazza Montecitorio, a sostegno del Rojava e del popolo curdo.

Nel Kurdistan turco si registrano proteste e arresti, mentre Ankara utilizza il Rojava come strumento nel confronto con Ocalan.

