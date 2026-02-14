Milan | vittoria nella trasferta pisana

L’AC Milan ha vinto 2-1 contro la Pisa il 13 febbraio 2026, portando a casa tre punti importanti nella sfida della 25ª giornata di Serie A. La partita si è giocata alla Cetilar Arena, dove i rossoneri hanno segnato due gol decisivi e mantenuto il vantaggio fino al fischio finale. In campo, i giocatori hanno mostrato determinazione, soprattutto nel secondo tempo, per superare la squadra in fondo alla classifica.

L'AC Milan conquista tre punti d'oro nella trasferta pisana del 13 febbraio 2026 (25ª giornata di Serie A), imponendosi 2-1 alla Cetilar Arena contro il fanalino di coda. Una vittoria sofferta, arrivata grazie a un capolavoro di Luka Modric all'85'. La partita è stata un test di resilienza per Massimiliano Allegri. Nel primo tempo il Milan controlla ma fatica a sfondare il muro toscano al 39' arriva il vantaggio con Ruben Loftus-Cheek. I toscani pareggiano al 71' con Felipe Loyola su azione prolungata, approfittando di un calo rossonero. Sembra profilarsi un pareggio beffardo, ma Modric – a 40 anni compiuti – si inventa il gol vittoria.