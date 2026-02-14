Mattia Angelicchio, centrocampista del Milan Primavera nato nel 2009, è stato chiamato dalla Nazionale Under 17 per due amichevoli contro la Francia. La convocazione arriva dopo aver dimostrato ottime prestazioni nelle ultime partite del campionato giovanile. La squadra francese affronterà i giovani azzurri nel prossimo fine settimana in due incontri che si svolgeranno in Italia.

Ennesimo step in avanti nel percorso di crescita di Mattia Angelicchio. Il centrocampista rossonero classe 2009 è stato convocato in Nazionale Under 17 per la doppia amichevole contro la Francia, in programma la prossima settimana. Questa chiamata si va a sommare con i progressi che il giovane rossonero ha fatto vedere con le giovanili del Milan. Specialmente con la Primavera di Giovanni Renna, con cui ha giocato sette partite, abbellite dal primo gol nella categoria contro la Fiorentina. Di seguito, il comunicato relativo alle convocazioni riportato dal sito della FIGC. "Dopo aver affrontato la Spagna a Las Rozas a gennaio – sconfitte per 2-0 e 3-0 – la Nazionale Under 17 si prepara a un doppio confronto amichevole contro i pari età della Francia, in programma mercoledì 18 (ore 15, diretta su VivoAzzurro TV) e venerdì 20 febbraio (ore 10. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Primavera, Angelicchio convocato con la Nazionale Under 17 per la doppia amichevole con la Francia

Domani, mercoledì 31 dicembre 2025, il Benevento Calcio organizza un’amichevole a porte aperte con la formazione Primavera.

Nel match di Primavera tra Empoli e Ascoli, il risultato è terminato 2-2, con reti di Versari, Tavanti ed Egan (sostituito da Rugani).

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.