Milan-Pisa | banco di prova

Il Milan ha vinto contro il Pisa per 2-1, una partita decisiva per mantenere la corsa allo scudetto. La sfida si è giocata ieri sera alla Cetilar Arena, e i rossoneri hanno dimostrato di non voler mollare la presa, anche in un match difficile. Con questa vittoria, il Milan si conferma a quota 53 punti dopo 24 partite, avvicinando l’Inter, che ha 58 punti.

Il Milan non molla. Dopo la sofferta vittoria per 2-1 conquistata ieri sera alla Cetilar Arena contro il Pisa (25ª giornata di Serie A 20252026), i rossoneri si mantengono a 53 punti in classifica dopo 24 partite, riducendo il gap dall'Inter a cinque lunghezze (58 punti in 24 gare). Una vittoria di platino per Massimiliano Allegri, che tiene accesa la fiamma del titolo in un campionato dominato finora dai nerazzurri, ma con il Diavolo che dimostra resilienza, determinazione e qualità nei momenti chiave. La partita contro i neopromossi toscani è stata infatti un vero banco di prova Proprio il derby di Milano diventa l'evento clou: fissato per domenica 8 marzo 2026 al San Siro (matchday 28), sarà l'occasione per il Milan di provare l'aggancio o quantomeno di ridurre ulteriormente il distacco.